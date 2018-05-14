У школі на Донбасі розпилили сльозогінний газ

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У зв'язку із інцидентом було припинено заняття, дітей відпустили по домівках

У Мар'їнському районі Донецької області в школі села Новоукраїнка невідома особа на перерві розпилила сльозогінний газ. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Всього в школі навчається 75 учнів. Через інцидент заняття було припинено, дітей відпустили по домівках. Інформації про потерпілих немає.

На місці було взято аналізи зразки повітря. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів. Ще один подібний випадок стався в Новомосковську Дніпропетровської області.Та в Павлограді на Дніпропетровщині також.



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