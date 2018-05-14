  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У школі на Донбасі розпилили сльозогінний газ

    • Сьогодні, 17:08
    • Розсилка

    У зв'язку із інцидентом було припинено заняття, дітей відпустили по домівках

    У Мар'їнському районі Донецької області в школі села Новоукраїнка невідома особа на перерві розпилила сльозогінний газ.  Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

    Всього в школі навчається 75 учнів. Через інцидент заняття було припинено, дітей відпустили по домівках. Інформації про потерпілих немає.

    На місці було взято аналізи зразки повітря. Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів. Ще один подібний випадок стався в Новомосковську Дніпропетровської області.Та в Павлограді на Дніпропетровщині також. 

    Читайте також статтю: Загадкове отруєння, безпорадність та паніка. Головні висновки з надзвичайної події у Черкасах

    Читайте також
    газ діти школа отруєння Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ