У школі на Донбасі розпилили сльозогінний газ
- Сьогодні, 17:08
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У зв'язку із інцидентом було припинено заняття, дітей відпустили по домівках
У Мар'їнському районі Донецької області в школі села Новоукраїнка невідома особа на перерві розпилила сльозогінний газ. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.
Всього в школі навчається 75 учнів. Через інцидент заняття було припинено, дітей відпустили по домівках. Інформації про потерпілих немає.
На місці було взято аналізи зразки повітря. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів. Ще один подібний випадок стався в Новомосковську Дніпропетровської області.Та в Павлограді на Дніпропетровщині також.
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