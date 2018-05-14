У Польщі з’ясували, чим отруїлися школярі під Варшавою

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Найімовірнішою причиною масового отруєння дітей поблизу Варшави вважають те, що вони надували неякісні повітряні кулі

У Польщі встановили причину отруєння кількох десятків учнів поблизу Варшави минулої п'ятниці. Як з'ясувалося, діти постраждали від неякісних повітряних кульок, повідомляє в понеділок, 14 травня, Укрінформ.

Державний районний санітарний інспектор міста Млава Єва Штубен повідомила, що діти надули близько 200 куль.

«Найбільш ймовірною причиною отруєння було те, що діти надували повітряні кульки, які мали свій своєрідний запах. Крім того, вони були посипані тальком, щоб не склеювалися, оскільки їх було близько 200 штук. Напевно, цей тальк також потрапив в органи травлення», - повідомила Штубен.

Вона додала, що, ймовірно, ці повітряні кульки були не кращої якості.

За її словами, на це наклалися ще й інші несприятливі фактори: висока температура в залі, де напиналися кульки, і погана провітрюваність приміщення.

Штубен уточнила, що в місцеві госпіталі потрапили 19 дітей, 18 з яких надували кульки. Однак, всі вони пробули в медустановах, максимум, кілька годин і були виписані після поліпшення стану здоров'я.

Державний районний санітарний інспектор міста Млава також повідомила, що цією справою зараз займається поліція, яка, зокрема, досліджує якість повітряних кульок.

Представник пожежної служби Мазовецького воєводства Польщі Кароль Кежковський підтвердив журналістам, що рятувальники, зокрема мобільна група хімічної безпеки з Варшави, не виявили в цій школі ніяких небезпечних речовин, і виключили розпорошення газу або інших хімічних субстанцій.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків отруєння у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів.

Ще один випадок стався у Павлограді на Дніпропетровщині.

14 травня стало відомо, що у Мар'їнському районі Донецької області в школі села Новоукраїнка невідома особа на перерві розпилила сльозогінний газ.



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