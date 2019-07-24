У Дніпрі 17-річний хлопець «замінував» житлові будинки



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Виявилося, що неповнолітній повідомив про вибухівку з хуліганських спонукань

У Дніпрі поліцейські викрили неповнолітнього хлопця у «замінуванні» двох житлових будинків.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що в ніч на 24 липня на лінію «102» надійшло два повідомлення про можливий вибух у двох п’ятиповерхових будинках по проспекту Калнишевського у Дніпрі.

На місце виїхали поліцейські Індустріального відділення поліції, вибухотехніки та кінологи. В результаті огляду будинків та прилеглої території вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

«Водночас правоохоронці встановили та доставили до відділення 17-річного юнака, який надав неправдиву інформацію. У нього вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про мінування. Виявилося, що неповнолітній повідомив про вибухівку з хуліганських спонукань», - заявили в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу України.

Хлопцю вручено повідомлення про підозру. Відповідно до санкції статті, йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 23 липня в Києві невідомі повідомили про замінування будівлі ЦВК.