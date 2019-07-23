В ЦВК поліція шукає вибухівку
Правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку у будівлі ЦВК
Поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центральної виборчої комісії.
Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Київа Оксана Блищик, пише Укрінформ.
«Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку», - сказала Блищик.
Ймовірно, що повідомлення про замінування є хибним. Зараз будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням.
Зазначимо, що за даними на сайті Комісії, на цю годину опрацьовано 98.34% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.04%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.83%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.04%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.