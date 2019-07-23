  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ЦВК поліція шукає вибухівку

    • Розсилка
    Силовики шукають вибухівку в Центрвиборчкомі&nbsp; - В ЦВК поліція шукає вибухівку
    Силовики шукають вибухівку в Центрвиборчкомі 

    Правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку у будівлі ЦВК

    Поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центральної виборчої комісії.

    Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Київа Оксана Блищик, пише Укрінформ.

    «Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку», - сказала Блищик.

    Ймовірно, що повідомлення про замінування є хибним. Зараз будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням. 

    Зазначимо, що за даними на сайті Комісії, на цю годину опрацьовано 98.34%  електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.04%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.83%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.04%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

    ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

    Читайте також
    ЦВК Київ вибори замінування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ