В ЦВК поліція шукає вибухівку



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Силовики шукають вибухівку в Центрвиборчкомі

Правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку у будівлі ЦВК

Поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центральної виборчої комісії.

Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Київа Оксана Блищик, пише Укрінформ.

«Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку», - сказала Блищик.

Ймовірно, що повідомлення про замінування є хибним. Зараз будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням.

Зазначимо, що за даними на сайті Комісії, на цю годину опрацьовано 98.34% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.