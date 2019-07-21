У Дніпрі біля виборчих дільниць продавали пиріжки по п’ять копійок



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Пиріжки по 5 копійок роздавали в Дніпрі

У наметах білого кольору людям пропонували печиво і питну воду за такою ж ціною

У житловому масиві Тополя в Дніпрі в соціальних наметах біля виборчих дільниць продавали пиріжки по 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба Громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області в неділю, 21 липня.

У наметах білого кольору людям пропонували печиво і питну воду за такою ж ціною.

Продавці на запитання покупців, чому продукти відпускають так дешево, відповіли, що це ініціатива одного з місцевих бізнесменів.

У прес-службі громадянської мережі зазначили, що прямою агітацією на виборах це назвати не можна, але водночас на місце події прибули співробітники поліції, які складають адміністративний протокол про незаконну торгівлю.