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    Священників, які агітуватимуть у неділю на літургіях, покарають, - правоохоронці

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    Священників, які агітуватимуть у неділю на літургіях, покарають, - правоохоронці

    Якщо будуть зафіксовані такі факти – це буде незаконна агітація, і за це передбачена адміністративна відповідальність, кажуть у поліції

    Не агітувати за когось із кандидатів у народні депутати у день позачергових парламентських виборів 21 липня закликають священників правоохоронці. Це порушення закону, і за це передбачена адміністративна відповідальність. Про це йдеться у повідомленні Релігійно-інформаційної служби України.

    «Правила одні для всіх. Священники живуть на землі, а не на небі, там відповідатимуть перед Богом, а тут перед суспільством», – каже начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

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    За його словами, якщо будуть зафіксовані такі факти – це буде незаконна агітація, і за це передбачена адміністративна відповідальність.

    «Публічні виступи у день тиші і в день виборів заборонені. Не можна цього робити – це загальне правило для всіх, і допускати цього не потрібно. Ми будемо слідкувати за такими фактами. Якщо будуть відеозвіти, а на сьогоднішній день мобільний має у кишені кожен, і це все дуже просто робиться, складності ніякої немає», - зазначив Богомол.

    Нагадаємо, у суботу, 20 липня у день тиші та у неділю, 21 липня у день виборів агітація заборонена.

    Як повідомлялось, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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