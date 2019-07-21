У Київському СІЗО не вистачало бюлетенів для голосування - Денісова



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Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00

На одній із спецдільниць на 1106 виборців було наявно лише 1026 бюлетенів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на одній зі спеціальних виборчих дільниць у Київському СІЗО бракувало бюлетенів для голосування.

Про це Денісова написала 21 липня у Facebook.

«Було зафіксовано нестачу бюлетенів – на одній із дільниць на 1106 виборців було наявно 1026 бюлетенів», - зазначила омбудсмен.

Також, за її словами, на одній зі спецдільниць було виявлено, що члени комісії видавали бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі (мажоритарному) засудженим та особам взятим під варту, виборча адреса яких знаходиться поза межами виборчого округу.

«При цьому на інших двох спецдільницях виборцям видавали бюлетені для голосування за депутатів мажоритарників тільки, якщо вони були зареєстровані на відповідному виборчому окрузі», - зауважила Денісова.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.