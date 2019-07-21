На Кіровоградщині на виборчій дільниці замість сейфа опломбували каструлю



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«Фото - з реальної дільниці», - підписав світлину Луценко і процитував: «Блискуча рибка - погана юшка»

Виборці вирішили, що голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів»

У Кіровоградській області на одній з виборчих дільниць хотіли використовувати замість сейфа звичайну каструлю.

Фото каструлі опублікував на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Фото - з реальної дільниці», - підписав світлину Луценко і процитував: «Блискуча рибка - погана юшка».

Виборці дільниці, де замість сейфу використали каструлю вирішили, що у такий спосіб голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів». Про це вони написали також у соцмережі.

«Проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку справжній сейф», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в першому турі виборів президента України на окремих ділянках для зберігання бюлетенів використовували холодильник і каструлю, про що повідомляв депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.