На Кіровоградщині на виборчій дільниці замість сейфа опломбували каструлю
Виборці вирішили, що голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів»
У Кіровоградській області на одній з виборчих дільниць хотіли використовувати замість сейфа звичайну каструлю.
Фото каструлі опублікував на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
«Фото - з реальної дільниці», - підписав світлину Луценко і процитував: «Блискуча рибка - погана юшка».
Виборці дільниці, де замість сейфу використали каструлю вирішили, що у такий спосіб голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів». Про це вони написали також у соцмережі.
«Проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку справжній сейф», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в першому турі виборів президента України на окремих ділянках для зберігання бюлетенів використовували холодильник і каструлю, про що повідомляв депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.