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    Суспільство

    На Кіровоградщині на виборчій дільниці замість сейфа опломбували каструлю

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    &laquo;Фото - з реальної дільниці&raquo;, - підписав світлину Луценко і процитував: &laquo;Блискуча рибка - погана юшка&raquo; - На Кіровоградщині на виборчій дільниці замість сейфа опломбували каструлю
    «Фото - з реальної дільниці», - підписав світлину Луценко і процитував: «Блискуча рибка - погана юшка»

    Виборці вирішили, що голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів»

    У Кіровоградській області на одній з виборчих дільниць хотіли використовувати замість сейфа звичайну каструлю.

    Фото каструлі опублікував на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

    «Фото - з реальної дільниці», - підписав світлину Луценко і процитував: «Блискуча рибка - погана юшка». 

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    Виборці дільниці, де замість сейфу використали каструлю вирішили, що у такий спосіб голова виборчкому вирішив «перешкоджати проведенню виборів». Про це вони написали також у соцмережі.

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    «Проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку справжній сейф», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в першому турі виборів президента України на окремих ділянках для зберігання бюлетенів використовували холодильник і каструлю, про що повідомляв депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці

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