На Дніпропетровщині мати забила до смерті свою трирічну дитину

Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок

На наступний день по дорозі у лікарню дитина від отриманих травм померла

У Дніпропетровській області, у Межівському районі, мати жорстоко побила свого малолітнього сина. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на власні джерела.

28 грудня вранці у поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що на автодорозі біля села Новопавлівка Межівського району медики зафіксували смерть маленького хлопчика, якого батьки на власному автомобілі везли у лікарню.

Як попередньо встановили правоохоронці, які приїхали на місце події, увечері 27 грудня, 25-річна мати дитини, перебуваючи у своєму будинку у селі Дачне, жорстоко побила 3-річного сина.

Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок.

Вже на наступний день, вранці, дитині стало погано і мати вирішила самостійно відвезти його до лікарні. Але по дорозі у медустанову хлопчик помер.

Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце подій констатувала смерть дитини. Труп хлопчика був направлений у Синельниківське борю судмедекспертизи для встановлення причин смерті, а його матір затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Поліцейські з'ясовують всі обставини і деталі події.

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