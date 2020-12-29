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    На Дніпропетровщині мати забила до смерті свою трирічну дитину

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    <p>Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок</p> - На Дніпропетровщині мати забила до смерті свою трирічну дитину

    Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок

    Фото з відкритих джерел

    На наступний день по дорозі у лікарню дитина від отриманих травм померла

    У Дніпропетровській області, у Межівському районі, мати жорстоко побила свого малолітнього сина. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на власні джерела.

    28 грудня вранці у поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що на автодорозі біля села Новопавлівка Межівського району медики зафіксували смерть маленького хлопчика, якого батьки на власному автомобілі везли у лікарню.

    Як попередньо встановили правоохоронці, які приїхали на місце події, увечері 27 грудня, 25-річна мати дитини, перебуваючи у своєму будинку у селі Дачне, жорстоко побила 3-річного сина.

    Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок.

    Вже на наступний день, вранці, дитині стало погано і мати вирішила самостійно відвезти його до лікарні. Але по дорозі у медустанову хлопчик помер.

    Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце подій констатувала смерть дитини. Труп хлопчика був направлений у Синельниківське борю судмедекспертизи для встановлення причин смерті, а його матір затримали у порядку ст. 208 КПК України.

    Поліцейські з'ясовують всі обставини і деталі події.

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    Теги: Дніпро смерть жінка батьки
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