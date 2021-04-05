Невідомий чоловік розбився, стрибнувши з опори Північного мосту

На місце пригоди прибули чотири автомобілі «швидкої допомоги»

Через самогубство на київському мосту утворився затор

Невідомий чоловік розбився, упавши із опори Північного мосту на проїжджу частину.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Через велику висоту, смерть настала миттєво. Тіло невідомого опинилось на смузі дорожнього руху, що спричинило затори на мосту.

Свідки події публікують відео з місця подій, де видно чотири карети швидкої допомоги біля місця пригоди. Наразі відсутня інформація про те, ким був загиблий, і чи був це нещасний випадок, чи самогубство.

Також стало відомо, що момент смерті потрапив на відеокамеру, встановленої на мосту.

Раніше стало відомо, що внаслідок зіткнення з автомобілем ритуальної служби поблизу міста Ірпінь загинуло троє пасажирів «Москвича».

Також у пʼятницю в навчальному центрі «Десна» військовослужбовець скоїв самогубство, вистріливши в голову з автомату.