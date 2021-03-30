Дитяче самогубство: в Одесі 15-річна дівчинка вистрибнула з 7-го поверху

Дівчина страждала на депресію, перебувала на обліку у невропатолога

В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку. Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога, про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Подія сталася вчора в Приморському районі міста.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, самогубство сталося за адресою вул. Говорова 11/1. Відзначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку у невропатолога.

Нагадаємо, 20 березня, стало відомо про самогубство, що сталося на Харківському масиві Києва. Дівчина викинулась з 35-го поверху житлового будинку на Харківському шосе. Смерть настала миттєво.

Як зазначається в повідомленні, дівчина викинулася з вікна квартири, яка розміщена в житловому комплексі «Мега-Сіті». Внаслідок падіння вона пробила дах прибудови, яка розміщеної на території багатоповерхівки.