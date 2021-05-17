Футболісти сільської команди побили арбітра й отримали солідні штрафи

Правопорушення трапилося 5 травня 2019 року під час матчу між сільськими командами «Яспіль» та «Ураган».

Суд визнав винними двох гравців футбольної команди з Івано-Франківщини в хуліганстві

Городенківський районний суд Івано-Франківської області визнав винним у хуліганстві двох гравців футбольного клубу «Яспіль» і призначив 17 тис. грн штрафу кожному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 травня.

Правопорушення трапилося 5 травня 2019 року під час матчу між сільськими командами з Івано-Франківщини «Яспіль» та «Ураган». На 83 хвилині гри боковий арбітр, який у цій справі проходить потерпілим, зафіксував порушення правил гравцями ФК «Яспіль», а саме аутсайд. Один із гравців ФК «Яспіль» емоційно відреагував на рішення рефері: підійшов до нього та вдарив суддю ногою та кулаком в обличчя.

У цей момент до конфлікту долучився ще один футболіст цієї команди, який також вдарив арбітра кулаком у щелепу.

Під час суду обоє обвинувачених футболістів визнали вину. При цьому суд дійшов висновків, що виправлення обинувачених можливе без ізоляції від суспільства та не становить високої небезпеки для суспільства. Тому вирішив застосувати до них штрафи.

Нагадаємо, поки УЄФА погрожує «Барселоні», «Реалу» та «Ювентусу» дискваліфікацією за невихід з числа засновників Суперліги, справа про монопольне становище Футбольного союзу просувається в іншому направленні. Як повідомляє AFP, днями Європейський суд має вирішити, чи зловживає УЄФА своїм домінуючим становищем, виступаючи проти проєкту нового турніру.