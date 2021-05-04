У Дніпрі вивісили прапор зі Сталіним

На місце події викликали поліцію і прапор зняли

На одній з будівель біля автостоянки у місті Дніпро вивісили прапор із забороненою символікою, пише свідок події Ігор Куліковський у Facebook.

«У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла... зна... пра… Коротше, хрінь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими прошарками (недобитими (закреслено)) – вже не діють», – написав він.

Згодом на місце події викликали поліцію, і прапор зняли. Оскільки дії тих, хто вивісив прапор, підпадають під статтю карного кодексу, не виключно, що їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна.