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    У Дніпрі вивісили прапор зі Сталіним

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    Поліція швидко розібралася з власником прапора, на якому зображено радянського тирана - У Дніпрі вивісили прапор зі Сталіним
    Поліція швидко розібралася з власником прапора, на якому зображено радянського тирана
    Фото: Депо.Дніпро

    На місце події викликали поліцію і прапор зняли

    На одній з будівель біля автостоянки у місті Дніпро вивісили прапор із забороненою символікою, пише свідок події Ігор Куліковський у Facebook.

    «У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла... зна... пра… Коротше, хрінь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими прошарками (недобитими (закреслено)) – вже не діють», – написав він.

    Згодом на місце події викликали поліцію, і прапор зняли. Оскільки дії тих, хто вивісив прапор, підпадають під статтю карного кодексу, не виключно, що їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

    Нагадаємо, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна.

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    Теги: декомунізація Дніпро прапор СРСР поліція
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