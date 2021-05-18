Прокуратура завершила розслідування справи Тупицького

Слідство вважає, що очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації Зуївського енергомеханічного заводу

Офіс генпрокурора завершив розслідування справи глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови Конституційного суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства у жовтні 2018 року підозрюваний з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років підозрюваний неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Наразі, з огляду на те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).