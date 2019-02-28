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    У Дніпрі школярі отруїлися саморобними іграшками-«лизунами»

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    <p>В поліції закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей</p> - У Дніпрі школярі отруїлися саморобними іграшками-«лизунами»

    В поліції закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей

    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Внаслідок отруєння постраждали шестеро учнів 4-го класу

    У Дніпрі поліція проводить перевірку факту можливого отруєння учнів одній із шкіл.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Встановлено, що діти гралися саморобними «лизунами». Ймовірніше за все, це і стало причиною отруєння шестеро учнів 4-го класу», - зазначили в поліції.

    Матеріали за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку.

    В поліції закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей. «В мережі інтернет викладено багато рецептів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти», - повідомили правоохоронці.

    Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.

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