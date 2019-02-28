У Дніпрі школярі отруїлися саморобними іграшками-«лизунами»
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В поліції закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей
Внаслідок отруєння постраждали шестеро учнів 4-го класу
У Дніпрі поліція проводить перевірку факту можливого отруєння учнів одній із шкіл.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
«Встановлено, що діти гралися саморобними «лизунами». Ймовірніше за все, це і стало причиною отруєння шестеро учнів 4-го класу», - зазначили в поліції.
Матеріали за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку.
В поліції закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей. «В мережі інтернет викладено багато рецептів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти», - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.