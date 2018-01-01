У Дніпрі знайшли тіло 24-річного чоловіка

Поліція з’ясовує причини смерті чоловіка

У Дніпрі 19 січня на проспекті Івана Мазепи, 14, знайшли тіло 24-річного чоловіка. Про це повідомила речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська. «Причина смерті буде встановлена після розтину тіла. Ми не можемо підтвердити викрадення», — прокоментувала речниця повідомлення ЗМІ. Медіа повідомляли, що



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Поліція з’ясовує причини смерті чоловіка

У Дніпрі 19 січня на проспекті Івана Мазепи, 14, знайшли тіло 24-річного чоловіка.

Про це повідомила речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська.

«Причина смерті буде встановлена після розтину тіла. Ми не можемо підтвердити викрадення», — прокоментувала речниця повідомлення ЗМІ.

Медіа повідомляли, що перед смертю чоловіка нібито викрали й утримували у підвалі та били.

Дівчина загиблого розповіла, що їй зателефонував знайомий і повідомив, що її цивільного чоловіка вкрали і тримають в підвалі, пише «Інформатор».

«Учора мені зателефонував знайомий і повідомив, що вони з товаришами вкрали мого чоловіка і його тримають в підвалі і б’ють. Вони це зробили через те, що раніше він вкрав у них телевізор, а вчора «обчистив» когось у центрі міста», — розповіла дівчина.

Пізніше з дружиною викраденого зв’язалися викрадачі, які призначили зустріч. Коли жінка прибула на місце, виявила труп свого чоловіка, якого викинули з автомобіля, пише видання.