У Донецькій області водій збив трьох школярів



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Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів

Дітей госпіталізували

Сьогодні у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як повідомляється, аварія сталася близько 8 ранку. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів.

«У результаті ДТП неповнолітні отримали травми і зараз доставлені в медустанови на діагностику», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, на місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Також зараз вирішується питання про внесення цього факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286.