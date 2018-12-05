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    У Донецькій області водій збив трьох школярів

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    Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів - У Донецькій області водій збив трьох школярів
    Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів

    Дітей госпіталізували

    Сьогодні у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

    Як повідомляється, аварія сталася близько 8 ранку. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, збив трьох дітей-пішоходів.

    «У результаті ДТП неповнолітні отримали травми і зараз доставлені в медустанови на діагностику», - йдеться у повідомленні.

    За даними правоохоронців, на місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

    Також зараз вирішується питання про внесення цього факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286.

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