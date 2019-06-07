У ДТП з автобусом в Дубаї українські туристи не постраждали – МЗС



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У Дубаї 6 червня сталася аварія із туристичним автобусом

В українське консульство ніхто не звертався по допомогу

За інформацією компетентних органів ОАЕ та центрального госпіталю, станом на дев’яту ранку відомостей щодо наявності серед постраждалих та загиблих у ДТП в Дубаї громадян України не зафіксовано.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише УНН.

За інформацією компетентних органів ОАЕ та центрального госпіталю, станом на 09:00 відомостей щодо наявності серед постраждалих та загиблих у ДТП в Дубай громадян України не зафіксовано. Звернень на гарячу лінію консульства не надходило. Консульство підтримує зв'язок із ОАЕ.

Так, 6 червня у місті Дубай сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса. У результаті ДТП 17 осіб загинуло та десятки отримали поранення.

За інформацією Департаменту консульської служби, всіх постраждалих було доставлено до лікарні «Рашед госпіталь».

Нагадаємо, аварія сталась близько 17:40 за місцевим часом 6 червня. За інформацією правоохоронців, мова йде про автобус з оманськими номерами, в якому знаходився 31 турист.