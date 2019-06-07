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    У Дубаї в ДТП потрапив автобус з туристами, 17 загиблих

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    У Дубаї в ДТП потрапив автобус з туристами, 17 загиблих

    Водій пасажирського автобуса проігнорував правила і поїхав по трасі, не призначеній для автобусів

    Туристичний автобус, який повертався з Оману, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Дубаї.

    Кількість загиблих внаслідок аварії з участю туристичного автобуса в Дубаї збільшилася до 17 осіб, повідомляє Gulf News.

    Ще дев'ять пасажирів отримали поранення. Національності пасажирів та інші подробиці події поки не повідомляються.

    Відзначається, що водій пасажирського автобуса проігнорував правила і поїхав по трасі, не призначеній для автобусів, де врізався в дорожній знак.

    ДТП водій
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