У Дубаї в ДТП потрапив автобус з туристами, 17 загиблих



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Водій пасажирського автобуса проігнорував правила і поїхав по трасі, не призначеній для автобусів

Туристичний автобус, який повертався з Оману, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Дубаї.

Кількість загиблих внаслідок аварії з участю туристичного автобуса в Дубаї збільшилася до 17 осіб, повідомляє Gulf News.

Ще дев'ять пасажирів отримали поранення. Національності пасажирів та інші подробиці події поки не повідомляються.

Відзначається, що водій пасажирського автобуса проігнорував правила і поїхав по трасі, не призначеній для автобусів, де врізався в дорожній знак.