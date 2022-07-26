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    Новини

    В окупованому Донецьку знову лунають вибухи (відео)

    Вогонь охоплює дедалі більшу площу нафтобази в Донецьку - В окупованому Донецьку знову лунають вибухи (відео)
    Вогонь охоплює дедалі більшу площу нафтобази в Донецьку
    фото: Типовий Донецьк

    Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза

    Жителів одного з районів окупованого Донецька вкотре розбудили вибухи. Згодом вже в іншій частині міста почалася пожежа на важливому об'єкті.

    Одразу кілька телеграм-каналів підтвердили, що атаковано важливі для російської армії точки.

    Також оприлюднили відео пожежі.

    На всіх опублікованих відео видно, що в Будьонівському районі Донецька справді дуже масштабна пожежа. Вихор вогню виривається на десятки метрів вгору.

    Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза.

    Проте цю інформацію станом на 4 годину ночі не підтверджувала ні російські окупанти, ні наша військова розвідка.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

    Теги: пожежа розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку знову лунають вибухи (відео)