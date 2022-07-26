В окупованому Донецьку знову лунають вибухи (відео)

Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза

Жителів одного з районів окупованого Донецька вкотре розбудили вибухи. Згодом вже в іншій частині міста почалася пожежа на важливому об'єкті.

Одразу кілька телеграм-каналів підтвердили, що атаковано важливі для російської армії точки.

Також оприлюднили відео пожежі.

На всіх опублікованих відео видно, що в Будьонівському районі Донецька справді дуже масштабна пожежа. Вихор вогню виривається на десятки метрів вгору.

Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза.

Проте цю інформацію станом на 4 годину ночі не підтверджувала ні російські окупанти, ні наша військова розвідка.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.