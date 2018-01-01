У Джанкої російські силовики жорстоко побили кримського татарина

Силовики витягли Ремзі Муратова з автомобіля, побили, а машину обшукали

У вівторок, 6 лютого, ввечері у Джанкої в окупованому Криму російські силовики обшукали машину Фахрі Муратова – сина члена Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратова. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». «Був зупинений людьми в балаклавах. Силовики на двох автомобілях



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ОМОНовці побили сина члена Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу

Силовики витягли Ремзі Муратова з автомобіля, побили, а машину обшукали

У вівторок, 6 лютого, ввечері у Джанкої в окупованому Криму російські силовики обшукали машину Фахрі Муратова – сина члена Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратова. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність».

«Був зупинений людьми в балаклавах. Силовики на двох автомобілях заблокували його транспортний засіб. Його витягли з машини і поклали на підлогу. Машину обшукали. Зараз на місці перебувають рідні Фахрі. Під'їхали співробітники поліції», – повідомили активісти.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що Фахрі Муратова «жорстоко побили і кинули його біля машини».

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».