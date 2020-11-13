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    У «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні

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    Лікарі запевняють, що президент Зеленський почувається добре - У «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні
    Лікарі запевняють, що президент Зеленський почувається добре
    Скріншот відео: Володимир Зеленський/Facebook

    У «Феофанії» запевнили, що президент Володимир Зеленський може розраховувати на швидке одужання

    Президент України Володимир Зеленський перебуває у лікарні «Феофанія» на тих самих умовах, що й інші пацієнти з коронавірусною інфекцією. Про це Інтерфакс-Україна повідомив головний лікар «Феофанії» Ігор Семенів.

    «Сума утримання президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнтові. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, що й інші», – сказав Семенів.

    Семенів нагадав, що «Феофанія» з початку вересня почала приймати пацієнтів із коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб.

    «І бюджет для кожного - однаковий. І це зовсім не 2,7 млн грн, узятих із нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити», – зазначив він.

    Головлікар  повідомив, що президент Зеленський почувається добре і поки що немає жодних ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися.

    «Навпаки, є симптоми, які дають змогу сподіватися на швидке одужання", - зазначив він.

    12 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив про шпиталізацію до «Феофанії» Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Обидва напередодні заразилися коронавірусом.

    Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. 

    12 листопада COVID-19 підтвердився в першого віце-спікера Ради Руслана Стефанчука. 

    11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». 

    Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. 

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    Теги: Володимир Зеленський карантин коронавірус
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