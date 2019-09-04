Суд заборонив Православній церкві України вживати заходів щодо ліквідації УПЦ КП



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Патріарх Філарет Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Також Помісній церкві заборонено розпоряджатися майном Української православної церкви Київського Патріархату

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Православній церкві України (в канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) вживати заходів щодо ліквідації Української православної церкви Київського Патріархату та розпорядження її майном. Про це сказано у повідомленні на сайті УПЦ (КП).

Згідно з повідомленням, УПЦ КП подала позов на Мінкульт через створення ліквідаційної комісії на чолі з митрополитом Черкаським ПЦУ Іоанном (Яременком).

Керівництво УПЦ КП вважає дії ліквідаційної комісії незаконними.

Так, 21 серпня через рішення ліквідаційної комісії були заблоковані рахунки Київської патріархії.

Церква також звернулася в Національну поліцію із заявою про правопорушення за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу.

Церква закликає прихожан молитися і протестувати проти її ліквідації.

Як повідомлялось, Українська православна церква Київського Патріархату вважає незаконним створення Православною церквою України комісії для ліквідації УПЦ (КП).

Нагадаємо, Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.