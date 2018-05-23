У Флориді жителі міста отримали масове повідомлення про «напад зомбі»

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Повідомлення про «напад зомбі» отримали близько 8 тис. чоловік

Жителі американського міста Лейк-Уорт в штаті Флорида отримали попередження про «напад зомбі».

Про це повідомляє The Palm Beach Post з посиланням на місцеву адміністрацію.

Відзначається, що в неділю під час відключення електроенергії жителям міста було розіслано повідомлення про зомбі, при цьому повідомлення отримали близько 7,8 тис. чоловік.

Нагадаємо, 28 січня Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління, які врятують від зомбі-апокаліпсиса.

Всього надійшло у продаж 20 тисяч вогнеметів вартістю $500 за кожен.

До вогнемета The Boring Company пропонує також купити вогнегасник за $30.

«Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди зомбі, або ми повернемо гроші!» – написав Маск у Twitter.

Також підприємець опублікував в Instagram відео з вогнеметом. Маск порадив глядачам не робити, як він (на відео підприємець біжить з вогнеметом на оператора), і погодився, що виробництво вогнемета – це «дуже погана ідея». «Вам точно не варто його купувати. Якщо тільки ви не любите веселитися», – додав він.