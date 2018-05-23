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    У Флориді жителі міста отримали масове повідомлення про «напад зомбі»

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    У Флориді жителі міста отримали масове повідомлення про «напад зомбі»

    Повідомлення про «напад зомбі» отримали близько 8 тис. чоловік

    Жителі американського міста Лейк-Уорт в штаті Флорида отримали попередження про «напад зомбі».

    Про це повідомляє The Palm Beach Post з посиланням на місцеву адміністрацію.

    Відзначається, що в неділю під час відключення електроенергії жителям міста було розіслано повідомлення про зомбі, при цьому повідомлення отримали близько 7,8 тис. чоловік.

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    Нагадаємо, 28 січня Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління, які врятують від зомбі-апокаліпсиса.

     Всього надійшло у продаж 20 тисяч вогнеметів вартістю $500 за кожен.

    До вогнемета The Boring Company пропонує також купити вогнегасник за $30.

    «Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди зомбі, або ми повернемо гроші!» – написав Маск у Twitter. 

    Також підприємець опублікував в Instagram відео з вогнеметом. Маск порадив глядачам не робити, як він (на відео підприємець біжить з вогнеметом на оператора), і погодився, що виробництво вогнемета – це «дуже погана ідея». «Вам точно не варто його купувати. Якщо тільки ви не любите веселитися», – додав він.

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