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    Маск розпродав свої вогнемети за кілька днів

    В комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник
    Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети своєї компанії The Boring Company. Про це повідомив сам Маск у своєму Twitter. «Вогнемети розпродані», - написав Маск. Він додав, що в комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник.  Flamethrowers sold out — Elon Musk
    • Сьогодні, 08:59
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    В комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник

    Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети своєї компанії The Boring Company.

    Про це повідомив сам Маск у своєму Twitter.

    «Вогнемети розпродані», - написав Маск.

    Він додав, що в комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник. 

    28 січня Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління. Всього надішло у продаж 20 тисяч вогнеметів вартістю $500 за кожен.

    До вогнемета The Boring Company пропонує також купити вогнегасник за $30. «Звичайно, можна купити його і дешевше десь в іншому місці, але у цього є крутий стікер, а кнопка для зручності прямо зверху», – сказано на сайті компанії.

    «Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди зомбі, або ми повернемо гроші!» – написав Маск у Twitter. 

    Також підприємець опублікував в Instagram відео з вогнеметом. Маск порадив глядачам не робити, як він (на відео підприємець біжить з вогнеметом на оператора), і погодився, що виробництво вогнемета – це «дуже погана ідея». «Вам точно не варто його купувати. Якщо тільки ви не любите веселитися», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt.

     

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