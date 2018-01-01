Маск розпродав свої вогнемети за кілька днів

В комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети своєї компанії The Boring Company. Про це повідомив сам Маск у своєму Twitter. «Вогнемети розпродані», - написав Маск. Він додав, що в комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник. Flamethrowers sold out — Elon Musk



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В комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети своєї компанії The Boring Company.

Про це повідомив сам Маск у своєму Twitter.

«Вогнемети розпродані», - написав Маск.

Він додав, що в комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) 1 лютого 2018 р.

All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher — Elon Musk (@elonmusk) 1 лютого 2018 р.

28 січня Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління. Всього надішло у продаж 20 тисяч вогнеметів вартістю $500 за кожен.

До вогнемета The Boring Company пропонує також купити вогнегасник за $30. «Звичайно, можна купити його і дешевше десь в іншому місці, але у цього є крутий стікер, а кнопка для зручності прямо зверху», – сказано на сайті компанії.

«Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди зомбі, або ми повернемо гроші!» – написав Маск у Twitter.

Також підприємець опублікував в Instagram відео з вогнеметом. Маск порадив глядачам не робити, як він (на відео підприємець біжить з вогнеметом на оператора), і погодився, що виробництво вогнемета – це «дуже погана ідея». «Вам точно не варто його купувати. Якщо тільки ви не любите веселитися», – додав він.

Раніше повідомлялося, що український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt.