Маск розпродав свої вогнемети за кілька днів

В комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети своєї компанії The Boring Company.

Про це повідомив сам Маск у своєму Twitter.

«Вогнемети розпродані», - написав Маск.

Він додав, що в комплекті з кожним вогнеметом покупцям також доставлять вогнегасник.

Flamethrowers sold out

All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher