У Франції активісти пікетували розкішний маєток доньки Путіна

Активісти закликали бойкотувати вибори та розповідали перехожим, чому потрібно боротися проти путінського режиму

Активісти у французькому місті Біарріц провели у неділю пікет маєтку, який називають таємною дачею дочки Путіна Катерини. Відео про це в Youtube розмістив активіст Костянтин Зеленін, який брав участь у пікеті. «Путін – крадій», «Путін – вбивця правосуддя», «Крадії та кати геть з Біарріц»,



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Розкішний маєток на березі Атлантичного океану належить молодшій доньці Путіна

Активісти закликали бойкотувати вибори та розповідали перехожим, чому потрібно боротися проти путінського режиму

Активісти у французькому місті Біарріц провели у неділю пікет маєтку, який називають таємною дачею дочки Путіна Катерини.

Відео про це в Youtube розмістив активіст Костянтин Зеленін, який брав участь у пікеті.

«Путін – крадій», «Путін – вбивця правосуддя», «Крадії та кати геть з Біарріц», «Путін – диктатор», «ФСБ (екс-КДБ). Гестапо. Росія», «Кремлешахраїв – корупціонерів до відповіді!!!» - написали і скандували учасники пікету.

Вивішені плакати були написані російською, французькою та англійською мовами.

Участь у заході брали російськомовні мешканці Біарріц та французи. Вони закликали бойкотувати вибори, розповідали перехожим, чому потрібно боротися проти путінського режиму.

Відомості про те, що маєток належить дочці Путіна минулого року дізналися журналісти. Вони з’ясували, що обійстям володіє 31-річна Катерина Тихонова, яку вважають донькою президента РФ.

Біарріц - місто і комуна у департаменті Атлантичні Піренеї, в Аквітанії, на південному заході Франції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дочка Путіна розлучилася з мільярдером Шамаловим.