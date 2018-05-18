У Франції попередили теракт із застосуванням сильної отрути

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Розвідувальна служба Франції виявила двох підозрюваних у Telegram

У Парижі затримали двох молодих людей, які готували напад із застосуванням отруйної речовини.

Про це заявив глава МВС Франції Жерар Коломб, повідомляє Franceinfo.

«Були затримані двоє молодих людей єгипетського походження, які готувалися провести атаку з використанням або вибухової речовини, або рицину, дуже сильної отрути», - сказав міністр.

Розвідувальна служба виявила двох підозрюваних у Telegram. В одного з них був дуже активний обліковий запис, який транслював повідомлення про джихад.

Підозрювані, віком близько 20 років, були затримані минулої п'ятниці, 11 травня, у 18-му окрузі Парижа.

Як повідомлялося, 12 травня у Парижі внаслідок нападу чоловіка з ножем одна людина загинула, двоє постраждалих були госпіталізовані в критичному стані, ще двоє - дістали легкі поранення. Нападником виявився 20-річний Хамзат Азімов, який у 2010 році отримав французьке громадянство.

До слова, сьогодні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері.

4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.