У Франції страйкують працівники будинків для літніх людей

Вони вимагають із бюджету збільшення фінансування

Працівники французьких будинків для людей похилого віку вирішили почати страйк. Вони вимагають від влади більше коштів для того, щоб «гідно» доглядати за літніми людьми. Про це повідомляє видання Rfi.fr. Наразі страйк проходить по всій країні за ініціативи профспілок та за підтримки асоціації голів будинків для людей похилого віку



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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot Акція протесту працівників будинків престарілих у Ліоні

Вони вимагають із бюджету збільшення фінансування

Працівники французьких будинків для людей похилого віку вирішили почати страйк. Вони вимагають від влади більше коштів для того, щоб «гідно» доглядати за літніми людьми. Про це повідомляє видання Rfi.fr.

Наразі страйк проходить по всій країні за ініціативи профспілок та за підтримки асоціації голів будинків для людей похилого віку AD-PA і кількох асоціацій пенсіонерів. Серед їхніх вимог є збільшення бюджету і найм нових працівників.

За тиждень до страйку міністр охорони здоров'я Франції пообіцяла виділити ще 50 млн євро для установ, які переживають фінансові труднощі. Хоча цієї суму недостатньо.

На даний час в країні проживають в будинках для людей похилого віку 750 тисяч людей.