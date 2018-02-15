У французьких Піренеях через лавину загинули троє лижників

Всі загиблі виявилися французами

У французьких Піренеях троє лижників загинули унаслідок сходження снігових лавин. Про це повідомляє Le Figaro. Недалеко від гірськолижного курорту Котре на південному заході країни рятувальники знайшли тіла лижників. Всі загиблі виявилися французами. За інформацією національної метеорологічної служби «Метео-Франс», в більш