У ФСБ пояснили причину обшуків у будинках кримських татар
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Розсилка
За даними російських силовиків, вже порушені кримінальні справи стосовно трьох жителів Красногвардійського району
Російська Федеральна служба безпеки заявила, що 14 лютого провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».
За даними російських силовиків, вже порушені кримінальні справи стосовно трьох жителів Красногвардійського району.
«На місцях їх реєстрації та проживання тривають слідчі дії», - повідомили в ФСБ Росії.
Раніше повідомлялося, що в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.
За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.
Джерело: Радіо Свобода