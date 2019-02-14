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    У ФСБ пояснили причину обшуків у будинках кримських татар

    • Розсилка
    Обшуки розпочалися вранці 14 лютого - У ФСБ пояснили причину обшуків у будинках кримських татар
    Обшуки розпочалися вранці 14 лютого
    Фото: Facebook «Кримська солідарність»

    За даними російських силовиків, вже порушені кримінальні справи стосовно трьох жителів Красногвардійського району

    Російська Федеральна служба безпеки заявила, що 14 лютого провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

    За даними російських силовиків, вже порушені кримінальні справи стосовно трьох жителів Красногвардійського району.

    «На місцях їх реєстрації та проживання тривають слідчі дії», - повідомили в ФСБ Росії.

    Раніше повідомлялося, що в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

    За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.

    Джерело: Радіо Свобода

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