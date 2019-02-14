В Криму окупанти прийшли із обшуками до кримських татар



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Трьох кримських татар окупанти відвезли в управління ФСБ Фото: Facebook «Кримська солідарність»

До будинку Решата Емірусеінова, де проходить обшук, прибула швидка допомога

У селищі Октябрьскоє в анексованому Росією Криму вранці 14 лютого розпочалися обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook «Кримська солідарність».

«69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху. У серпні 2017 року вийшов з одиночним пікетом на підтримку Сервера Караметова. На його плакаті було написано: «Путін, наші діти не терористи і не екстремісти», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до його будинку, де проходить обшук, прибула швидка допомога.

За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва відвезли в управління ФСБ. Стосовно їх та Емірусеінова порушено кримінальні справи за підозрою в організації і участі в діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

«Рустема Емірусеінова, сина Решата Емірусеінова, відвезли в управління ФСБ. Обшук в їхньому будинку завершено», - заявили в «Кримській солідарності».

Раніше повідомлялося, що підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених із використанням мережі інтернет».