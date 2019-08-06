У Генпрокуратурі схвалили підозри Гонтаревій і Філатову



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Колишня очільниці НБУ Валерія Гонтарева

За словами Луценка, якщо підозра буде доповнено всіма необхідними доказами, справу буде передано в суд

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник визнав достатніми докази для оголошення підозр колишній главі Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревій і колишньому заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

За словами Луценка, старшим прокурором справи був призначений його заступник Сергій Кізь.

«Усі ці справи були передані в інше управління, були проаналізовані, старшим групи прокурорів був призначений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь, і Кулик та його команда показували всі докази, які, на його думку, свідчать про можливість підписання підозри», - заявив Луценко.

Генпрокурор зазначив, що підозру отримає чоловік, який безпосередньо ставив свій підпис на документах брокерського характеру.

«Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика. Тому підозру отримає чоловік, який безпосередньо ставив свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ICU, Гонтарева як керівник ICU, і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю угоду», - сказав він.

За словами Луценка, якщо підозра буде доповнено всіма необхідними доказами, справу буде передано в суд.

Зазначимо, за версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяна в операції між державним «Аграрним фондом» і «Брокбізнесбанком» олігарха Сергія Курченко, в результаті чого були розкрадені гроші «Аграрного фонду».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову викликала на допит оточення п'ятого президента Петра Порошенка - Валерію Гонтареву і Олексія Філатова.