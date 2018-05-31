У Генштабі сподіваються отримати летальну зброю з країн ЄС

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У головному управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій очікують, що США стане прикладом для інших країн

У Генеральному штабі Збройних сил очікують, що після США летальну зброю Україні нададуть країни-члени Євросоюзу. Про це повідомив на брифінгу в Києві у четвер, 31 травня, т.в.о. начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик.

За його словами, Україна сподівається, що США стане прикладом для інших країн.

«Що стосується надання летальної зброї та звернення президента до країн-членів ЄС: цілком логічно з нашого боку розглядати, що приклад США стане в гарній нагоді і спонукатиме чи сприятиме тому, що відповідні країни-члени ЄС теж приймуть рішення щодо надання летальної зброї», - заявив Левчик.

Він підкреслив, що це дійсно потрібно зараз Україні.

«Ми цього очікуємо і сподіваємося на це, тому що це дійсно нам потрібно», - зазначив Левчик.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin, які надійшли в Україну від США, будуть використовуватися Збройними силами передусім у якості оборонної зброї.

Джерело: УНІАН