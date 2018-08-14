До Генуї неможливо дістатися автомобілем через обвалення мосту



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Та автострада дуже важлива, бо вона з’єднує Геную з Францією, а також із містами Турин та Мілан, - повідомив очевидець

У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

Про це повідомив італієць Давіде Ріцці, який перебував у Генуї в гостях у друзів в момент інциденту.

«Я побачив новину сьогодні вранці, коли був в гостях у друзів у центрі міста. Була дуже сильна гроза з блискавками. Дехто навіть каже, що міст обвалився через удар блискавки. Потім я поїхав на вокзал — усе місто було заблоковане. Через негоду скасували багато потягів. Люди всі налякані, схвильовані. Багато машин швидкої, які їздили туди-сюди», — розповів він.

Ріцці також наголосив, що обвалення мосту перекрило автомобільний шлях до міста.

«Та автострада дуже важлива, бо вона з’єднує Геную з Францією, а також із містами Турин та Мілан. Тож тепер дістатися звідти до Генуї на авто неможливо, хіба потягом. Це серйозна проблема», — пояснив він.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. На цю годину відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

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Джерело: Громадське