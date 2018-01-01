У глави Дагестану знайшли золотий пістолет
- Сьогодні, 13:51
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Пістолет інкрустований золотом і слоновою кісткою зберігався у скриньці
Під час обшуку у т.в.о. голови уряду Дагестану (Росія) Абдусамада Гамидова знайшли золотий пістолет ТТ, пістолети Беретта і ПМ, два автомати Калашникова і боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету (СК).
Відмічається, що в рамках кримінальної справи за фактом розкрадання грошових коштів затримані т.в.о. заступників голови республіканського уряду Шаміль Ісаєв і Раюдін Юсуфов, а також колишній міністр освіти республіки Шахабас Шахов.
«У ході обшуків у Гамидова вилучено золотий пістолет ТТ, пістолети Беретта, ПМ і два автомати Калашникова, а також боєприпаси», - розповіла офіційний представник правоохоронного відомства Світлана Петренко.
На кадрах оперативної зйомки видно, що золотий пістолет зберігався в скриньці. Рукоятка пістолета інкрустована золотом і пластиною зі слонової кістки, на яку нанесені початкові літери прізвища та імені власника.