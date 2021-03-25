У «Голосі» натякнули, що Рахманіна змусили піти з посади голови фракції

Юрчишин: Під час місцевих виборів від «Голосу» відійшло дуже багато людей, які в команді були ще з часів парламентської кампанії

Народний депутат Сергій Рахманін змушений був залишити посаду голови фракції «Голос» зокрема й через тиск нардепа та члена партії Ярослава Железняка. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

За словами Юрчишина, відхід від керівництва фракцією Сергія Рахманіна стався через суб’єктивні й об’єктивні причини.

«Сергій справді зараз більше займається питаннями нацбезпеки та Конституції, чого він і хотів, але, з іншого боку, були й конфлікти, і маніпуляції, які навколо його діяльності намагався робити Ярослав Железняк, що дуже хотів стати керівником фракції. Такий тиск мало хто може витримати», – сказав він.

Юрчишин зазначив, що Сергій Рахманін обіцяв Святославу Вакарчуку, що буде керівником фракції до того моменту, поки Святослав сам не відійшов.

«Наприкінці літа стався такий реальний злам, коли партійців почали відтискати від партійних дискусій, від можливості представити свою позицію. Під цей тиск потрапило близько десяти депутатів, які мали інший погляд, ніж керівництво фракції», – пояснив він.

Юрчишин пояснив, що влітку відбулися «авторитарні зміни до статуту партії «Голос». (Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій, – ред.).

«Голова партії Кіра Рудик просто припинила збирати політраду. Потім було викидання з керівництва партії Сергія Притули, а в нас не настільки багато рейтингових людей», – сказав він.

Юрчишин зазначив, що відцентрові процеси насправді пішли з відходу Вакарчука. Саме він запропонував на голову партії людину, яку мало хто знав на той час – Кіру Рудик, аргументуючи тим, що вона дуже хороший управлінець.

«Вступаючи на посаду, вона одразу запропонувала переписати статут так, аби набрати на себе якомога більше повноважень. І тоді, з огляду на авторитет Слави, у принципі, усі погодилися, що тимчасово це було б дуже непогано. Під час місцевих виборів від «Голосу» відійшло дуже багато людей, які в команді були ще з часів парламентської кампанії. Ці зміни подавалися як пошук ефективніших гравців, але дуже часто рішення викликали відверті питання. Але це ж вибори, фактично військовий період, тому ніхто не піднімав якісь проблеми. Коли вибори завершилися, понеслося жорсткіше», – розповів він.

Нагадаємо, наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним з головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.