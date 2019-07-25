У «Голосі» заявили про кібератаку на їхній CRM-сервер
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У партії зазначили, що важливої фінансової інформації на сервері не було
Політична партія «Голос» заявляє про кібератаку на її CRM-сервер. Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії.
«Ми підтверджуємо, що на CRM-сервер, яким користується партія «Голос», здійснено кібератаку», - сказано в ньому.
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Згідно з повідомленням, важливої фінансової інформації на сервері не було.
Зазначається, що ІТ-фахівці з'ясовують наслідки кібератаки та її причини.
CRM - це спеціальне програмне забезпечення, яке сприяє тісній взаємодії об'єктів інформаційної системи один з одним.
Сервер спрощує взаємодію працівників один з одним і з клієнтами, робить виконання бізнес-завдань швидким і прозорим.