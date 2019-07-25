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    У «Голосі» заявили про кібератаку на їхній CRM-сервер

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    У «Голосі» заявили про кібератаку на їхній CRM-сервер
    Фото: Главком

    У партії зазначили, що важливої фінансової інформації на сервері не було

    Політична партія «Голос» заявляє про кібератаку на її CRM-сервер. Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії.

    «Ми підтверджуємо, що на CRM-сервер, яким користується партія «Голос», здійснено кібератаку», - сказано в ньому.

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    Згідно з повідомленням, важливої фінансової інформації на сервері не було.

    Зазначається, що ІТ-фахівці з'ясовують наслідки кібератаки та її причини.

    CRM - це спеціальне програмне забезпечення, яке сприяє тісній взаємодії об'єктів інформаційної системи один з одним.

    Сервер спрощує взаємодію працівників один з одним і з клієнтами, робить виконання бізнес-завдань швидким і прозорим.

     

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