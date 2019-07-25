Сенсація виборів на Донбасі. Проукраїнський кандидат переміг, хоча партія його зрадила

Євген Яковенко від «Батьківщини» на 781 голос випередив київського бізнесмена Олега Погодіна від «Опозиційної платформи – За життя».

Замкнуте коло: націонал-демократи не працюють з Донбасом, тому що там за них не голосують. А не голосують там за них, тому що вони не працюють з Донбасом

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На 52-м округе в Донецкой области, в прифронтовом Торецке, случилась еще одна сенсация. Выиграл кандидат от партии «Батькивщина» Евгений Яковенко, который в упорной борьбе обошел кандидата от ОПЗЖ, человека Королевской Олега Погодина.



Погодину не помогли ни сама Королевская, ни Неля Штепа, которая примчалась на округ. Сколько не пытались представители ОПЗЖ давить на членов комиссии и затягивать подсчет голосов - ничего не сработало.



Давно пишу, что миф о неисправимости и безнадежности Донбасса - всего лишь миф. Который был бы давно уже разрушен, если бы с регионом системно и целенаправленно работали. Да, на Донбассе сильны антиукраинские настроения и любовь к России, это правда. Но на конкретных примерах мы видим, что эта ситуация преодолима.



Как оказалось, если работать на округе, то можно победить. Это доказали сразу несколько кандидатов, которые обошли представителей ОПЗЖ. По партийным спискам ситуация гораздо хуже, но это объясняется тем, что в отличие от мажоритарщиков, партии из национал-демократического лагеря вообще практически не работали с избирателями в Донецкой и Луганской областях.

Взять, например, ту же «Батькивщину». И руководство партии, и вся околополитическая тусовка Донецкой области прекрасно знает, что глава Донецкой областной организации Александр Ярошенко годами продает квоты в комиссиях и сливает любые выборы регионалам за бабло. На этих выборах он продал квоты в комиссиях Королевской, о чем публично заявляли сами представители «Батькивщины»

И что? И ничего. Никого это не волнует, Ярошенко спокойно себе работает, а партия получает по 2%. Накануне выборов я был в Донецкой области, и не увидел ни одной палатки и ни одного рекламного борда «Батькивщины». Яковенко выиграл не благодаря поддержке своей партии, а вопреки ее отсутствию и предательству областной организации.



Аналогичная история с новой, модной партией «Голос» Вакарчука. Эта политическая сила не выставила в округах Донбасса ни одного мажоритарщика. А ведь мажоритарщик - это всегда мотивированный и активный агитатор. Проехав по Славянску, Краматорску, Северодонецку, Лисичанску, Дружковке я не встретил никаких следов присутствия «Голоса» на Донбассе. Все кругом было бело-голубым от агитационных материалов Оппоблока и ОПЗЖ.



Проукраинские партии если присутствуют на Донбассе, то чисто номинально. Реальной работы на местах они почти не проводят. Но таким образом им точно никогда ничего не светит в этом регионе.



Возникает замкнутый круг. Национал-демократы не работают с Донбассом, потому что там за них не голосуют. А не голосуют там за них, потому что они не работают с Донбассом.

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