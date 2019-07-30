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    У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю

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    У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю

    Акції протесту в Гонконзі тривають вже третій місяць

    Сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Активісти блокували двері поїздів, змушуючи сотні людей виходити із залізничних станцій в пошуках альтернативного транспорту.

    Незначні сутички спалахнули між протестуючими і пасажирами, оскільки деякі були засмучені через зупинку поїзда.

    У пресслужбі залізничного оператора MTR Corp повідомили, що деякі послуги компанії були порушені через протести. Оператор вибачився і закликав людей шукати інші види транспорту.

    Як пише агентство, те, що почалося в Гонконзі три місяці тому як мітинги проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, тепер перетворилося на більш широку реакцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні.

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