У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю
Акції протесту в Гонконзі тривають вже третій місяць
Сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Активісти блокували двері поїздів, змушуючи сотні людей виходити із залізничних станцій в пошуках альтернативного транспорту.
Незначні сутички спалахнули між протестуючими і пасажирами, оскільки деякі були засмучені через зупинку поїзда.
Here's how Hong Kong protesters help each other out https://t.co/vw2IyEmK7E @DrJimmyStar— CountrySuper (@AntonCountrySup) 30 липня 2019 р.
From helping each other to rinse away tear gas to donating transit tickets, here's how Hong Kong protesters are uniting the protests #香港 #反送中 pic.twitter.com/q5ijZNWLR7— Bloomberg TicToc (@tictoc) 29 липня 2019 р.
‘What kind of world is this?…I’m not afraid to die!’ — An elderly woman stood up to Hong Kong police in a fearless attempt to protect young protesters pic.twitter.com/MAR7DhIN9o— NowThis (@nowthisnews) 29 липня 2019 р.
У пресслужбі залізничного оператора MTR Corp повідомили, що деякі послуги компанії були порушені через протести. Оператор вибачився і закликав людей шукати інші види транспорту.
Як пише агентство, те, що почалося в Гонконзі три місяці тому як мітинги проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, тепер перетворилося на більш широку реакцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні.