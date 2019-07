У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю



Акції протесту в Гонконзі тривають вже третій місяць

Сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Активісти блокували двері поїздів, змушуючи сотні людей виходити із залізничних станцій в пошуках альтернативного транспорту.

Незначні сутички спалахнули між протестуючими і пасажирами, оскільки деякі були засмучені через зупинку поїзда.

From helping each other to rinse away tear gas to donating transit tickets, here's how Hong Kong protesters are uniting the protests #香港 #反送中 pic.twitter.com/q5ijZNWLR7 — Bloomberg TicToc (@tictoc) 29 липня 2019 р.

‘What kind of world is this?…I’m not afraid to die!’ — An elderly woman stood up to Hong Kong police in a fearless attempt to protect young protesters pic.twitter.com/MAR7DhIN9o — NowThis (@nowthisnews) 29 липня 2019 р.

У пресслужбі залізничного оператора MTR Corp повідомили, що деякі послуги компанії були порушені через протести. Оператор вибачився і закликав людей шукати інші види транспорту.

Як пише агентство, те, що почалося в Гонконзі три місяці тому як мітинги проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, тепер перетворилося на більш широку реакцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні.