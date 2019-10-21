Протести у Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети з фарбою



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Акція призвела до зіткнень з правоохоронцями

Протестувальники спорудили на вулицях барикади і вчинили погроми на кількох станціях метрополітену

У Гонконзі поліція розігнала несанкціонований марш, застосувавши до демонстрантів сльозогінний газ та водомети з фарбою.

Як повідомляє Deutsche Welle, десятки тисяч демонстрантів у неділю, 20 жовтня, спробували провести несанкціонований марш на вулицях спеціального адміністративного району Китаю.

Протестувальники спорудили на вулицях барикади і вчинили погроми на кількох станціях метрополітену. Від їхніх дій постраждали філії китайських банків і магазини, багато закладів у районі проведення акції закриті.

Акція призвела до зіткнень з правоохоронцями, яким довелося застосувати сльозогінний газ і водомети з блакитною фарбою для зупинення неправомірних дій. Дані про постраждалих не уточнюються.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.