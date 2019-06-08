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    У Google Maps додали функцію стеження за швидкістю руху авто

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    У Google Maps додали функцію стеження за швидкістю руху авто

    Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігацію

    До Google Maps додали спідометр, завдяки чому можна відслідковувати швидкість авто. В Україні функція наразі недоступна.

    Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігацію.

    Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань. Після цього повідомлення про швидкість руху транспорту буде демонструватися в лівому нижньому кутку програми.

    Якщо водій перевищуватиме встановлену законом норму швидкості, то значок спідометра змінюватиме колір.

    Після того, як компанія Google у 2013 році купила додаток Waze, у Google Maps також стали доступні такі можливості, як повідомлення про обмеження швидкості, аварії та камери контролю швидкості.

    Наразі такий спідометр доступний для користувачів з Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великої Британії і США.

    США Google водій
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