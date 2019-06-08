У Google Maps додали функцію стеження за швидкістю руху авто
Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігаціюДо Google Maps додали спідометр, завдяки чому можна відслідковувати швидкість авто. В Україні функція наразі недоступна.
Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігацію.
Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань. Після цього повідомлення про швидкість руху транспорту буде демонструватися в лівому нижньому кутку програми.
Якщо водій перевищуватиме встановлену законом норму швидкості, то значок спідометра змінюватиме колір.
Після того, як компанія Google у 2013 році купила додаток Waze, у Google Maps також стали доступні такі можливості, як повідомлення про обмеження швидкості, аварії та камери контролю швидкості.
Наразі такий спідометр доступний для користувачів з Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великої Британії і США.