У Google Maps додали функцію стеження за швидкістю руху авто



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Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігацію

До Google Maps додали спідометр, завдяки чому можна відслідковувати швидкість авто. В Україні функція наразі недоступна.

Cпідометр розпочинає працювати тоді, коли користувач додатку Google Maps вмикає навігацію.

Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань. Після цього повідомлення про швидкість руху транспорту буде демонструватися в лівому нижньому кутку програми.

Якщо водій перевищуватиме встановлену законом норму швидкості, то значок спідометра змінюватиме колір.

Після того, як компанія Google у 2013 році купила додаток Waze, у Google Maps також стали доступні такі можливості, як повідомлення про обмеження швидкості, аварії та камери контролю швидкості.

Наразі такий спідометр доступний для користувачів з Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великої Британії і США.