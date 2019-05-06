У горах Мексики шукають зниклий пасажирський літак



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Літак Bombardier Challenger 601 зазнав аварії 6 травня

Судно прямувало з американського Лас-Вегаса до мексиканського Монтеррея

Невеликий пасажирський літак пропав з радарів у Мексиці. Про це пише Telemundo 51.

За інформацією видання, Bombardier Challenger 601 перестав виходити на зв'язок в штаті Коауїла на півночі Мексики 5 травня близько 19:00 (03.00 6 травня за київським часом). Він прямував з аеропорту Маккаран в американському Лас-Вегасі (штат Невада) в аеропорт Монтеррей (мексиканський штат Нуево-Леон). В даний час ведуться пошуки як на землі, так і з повітря.

Повідомляється, що на борту знаходилися три члени екіпажу і невстановлене число пасажирів. Вказується, що вони поверталися після відвідин бою мексиканського боксера Сауля Альвареса.

У той же час Info 7 передає, що повітряне судно розбилося. За інформацією телеканалу, це сталося в гірській місцевості, і влада поки не змогла дістатися до уламків. ЗМІ також повідомляє, що на борту судна з номером N601VH, крім екіпажу, перебували 11 осіб.

Bombardier Challenger 600 - сімейство пасажирських літаків підвищеної комфортабельності для ділової авіації. Їх місткість залежно від моделі - до 19 осіб.

Нагадаємо, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

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