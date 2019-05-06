Розшифрована частина записів на бортовому самописці лайнера SSJ-100



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Хвостова частина літака Sukhoi Superjet 100 повністю згоріла

З'явилися перші дані з розслідування авіакатастрофи у російському аеропорту Шереметьєво

У РФ обнародували попередні дані щодо розслідування авіакатастрофи з пасажирським літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московському аеропорту Шереметьєво, в результаті якої загинули 41 людей. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

За інформацією, яку зафіксував один з бортових самописців, в повітряне судно дійсно вдарила блискавка. Також підтвердилися дані про відмову бортових електронних систем.

Крім того, в ході розслідування вдалося встановити, що лайнер здійснив жорстку посадку, про що свідчать вкрай різкі зміни по висоті і швидкості. «У пілотів не було шансів при таких значеннях посадити літак без пошкоджень», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інших передумов - крім відмови бортової електроніки - для екстреної посадки виявлено не було. «Тобто КВС (капітан повітряного судна) міг запросити ешелон і літати до повного або часткового використання палива на ручному управлінні», - зазначено в запису.

За даними каналу, основною версією події на даний момент є помилка пілота.

У неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

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