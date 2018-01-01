ГПУ відповіла Поклонській: з радістю поспілкуємося на теми державної зради

Представники Генпрокуратури закликали Поклонську приїхати до Києва

Генпрокуратура відповіла колишній так званій «прокурорці» анексованого Криму Наталії Поклонській на звернення до установи порушити справи проти українських політиків. Про це речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив у Facebook. «Представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором



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Наталія Поклонська

Представники Генпрокуратури закликали Поклонську приїхати до Києва

Генпрокуратура відповіла колишній так званій «прокурорці» анексованого Криму Наталії Поклонській на звернення до установи порушити справи проти українських політиків.

Про це речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив у Facebook.

«Представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради та заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», — написав Лисенко.

Він закликав Поклонську прибути за адресою м. Київ, вулиця Дегтярівська, 31-а (там розташований Шевченківський суд Києва, — ред.)

«Витрати на проїзд та утримання - за рахунок приймаючої сторони. Ласкаво просимо», — сказав він.

Раніше Поклонська закликала Генерального прокурора Юрія Луценка відкрити провадження проти президента Петра Порошенка, голови РНБО Олександра Турчинова, голови МВС Арсена Авакова, спікера ВР Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка та ряду інших офіційних осіб України.

На її думку, всі вони «причетні до створення злочинної організації», яка «здійснила державний переворот і збройне захоплення влади в Україні».

Нагадаємо, активісти російського «Національного комітету +60» виступили із пропозицією включити колишню прокуроршу окупованого Криму Наталю Поклонську, відому як Няша, до списку кандидатів на президентські вибори в Росії.

Так активісти відреагували на виконання нині депутатом Держдуми «Мурки» у програмі «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале». Відповідне звернення відправили на ім'я першого заступника керівника адміністрації російського президента Сергія Кирієнка.