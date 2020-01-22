У Греції президентом вперше стала жінка



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Катерина Сакелларопулу стане першою жінкою-главою держави в Греції

Після реформи 1986 року президент Греції є церемоніальною фігурою, а повнота політичної влади передана прем'єр-міністру країни

Президентом Греції вперше в історії обрана жінка. Про це повідомляють грецькі ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні парламент Греції обрав президентом Катерину Сакелларопулу, голову вищого адміністративного суду Греції - Державної ради. За неї проголосували на даний момент понад 200 депутатів із 300. Цієї кількості достатньо для обрання, хоча голосування триває.

Посада президента у Греції - в значній мірі церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження. Президента Греції обирають парламентом (а не через всенародне голосування)

63-річна Сакелларопулу отримала підтримку 261 законодавця з 300 членів парламенту. Її підтримали законодавці від правлячої партії Нова демократія, ліва опозиція Сіріза і лівоцентристський рух Альянс за зміни.

Вона перебуватиме на посаді 5 років. Термін її повноважень розпочнеться з 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента Прокопіса Павлопулоса.

Строк повноважень може бути продовжено у разі війни або якщо вибори нового президента не будуть завершені в призначені терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на топ-посаду у Ватикані вперше призначена жінка. Зокрема, Папа Римський Франциск призначив Франческу Ді Джованні заступником секретаря відділу Державного секретаріату Святого Престолу щодо багатосторонніх відносин.