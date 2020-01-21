У харківському аеропорту затримали жінку, яка вербувала повій для роботи у Туреччині (фото)



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Зловмисницею виявилася 41-річна мешканка міста Антрацита Луганської області Фото: hk.npu.gov.ua

20 січня зловмисниця намагалася переправити літаком чотирьох завербованих дівчат віком від 22 до 26 років до Стамбула

Правоохоронці Харкова в аеропорту затримали 41-річну жінку, яка вербувала дівчат за кордон для сексуальної експлуатації. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисницею виявилася мешканка міста Антрацит Луганської області.

Встановлено, що жінка організувала у Харкові пошук, підбір та вербування молодих жінок для подальшого їхнього переміщення до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.

З жовтня 2019 року правопорушниця підшукала та завербувала сімох мешканок міста, які перебували в уразливому стані за особистих обставин.

Фото: hk.npu.gov.ua

20 січня зловмисниця намагалася переправити літаком чотирьох завербованих дівчат віком від 22 до 26 років до міста Стамбула, під час чого була затримана правоохоронцями. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.