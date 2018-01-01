У Греції стався землетрус: сильні поштовхи було відчутно в Афінах
- Сьогодні, 00:18
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Минулого року через землетрус Греція втратила один з найкрасивіших пляжів світу
Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу
Геологічна служба США підтвердила, що землетрус у Греції стався землетрус магнітудою 4,4, який відбувся після іншого, що сколихнув Пелопоннесс (магнітуда 4,3).
Як пише The Independent, сильні поштовхи було відчутно в Афінах.
Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу, третього за величиною міста у Греції.
Повідомляється, що землетрус стався у той час, коли учасники мітингу зіткнулися з поліцією біля парламенту Греції під час протестів щодо планів уряду стосовно заходів жорсткої економії та обмежень на право працівників на страйк.