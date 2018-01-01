У Греції стався землетрус: сильні поштовхи було відчутно в Афінах

Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу

Геологічна служба США підтвердила, що землетрус у Греції стався землетрус магнітудою 4,4, який відбувся після іншого, що сколихнув Пелопоннесс (магнітуда 4,3). Як пише The Independent, сильні поштовхи було відчутно в Афінах. Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу, третього за величиною міста у



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Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу

Геологічна служба США підтвердила, що землетрус у Греції стався землетрус магнітудою 4,4, який відбувся після іншого, що сколихнув Пелопоннесс (магнітуда 4,3).

Як пише The Independent, сильні поштовхи було відчутно в Афінах.

Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу, третього за величиною міста у Греції.

Повідомляється, що землетрус стався у той час, коли учасники мітингу зіткнулися з поліцією біля парламенту Греції під час протестів щодо планів уряду стосовно заходів жорсткої економії та обмежень на право працівників на страйк.