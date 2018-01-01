  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Греції стався землетрус: сильні поштовхи було відчутно в Афінах

    Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу
    Геологічна служба США підтвердила, що землетрус у Греції стався землетрус магнітудою 4,4, який відбувся після іншого, що сколихнув Пелопоннесс (магнітуда 4,3). Як пише The Independent, сильні поштовхи було відчутно в Афінах. Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу, третього за величиною міста у
    • Сьогодні, 00:18
    • Розсилка
    <span>Минулого року через землетрус Греція втратила один з найкрасивіших пляжів світу</span>
    Минулого року через землетрус Греція втратила один з найкрасивіших пляжів світу

    Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу

    Геологічна служба США підтвердила, що землетрус у Греції стався землетрус магнітудою 4,4, який відбувся після іншого, що сколихнув Пелопоннесс (магнітуда 4,3).

    Як пише The Independent, сильні поштовхи було відчутно в Афінах.

    Епіцентр землетрусу був у 30 милях на південний схід від Патрасу, третього за величиною міста у Греції.

    Повідомляється, що землетрус стався у той час, коли учасники мітингу зіткнулися з поліцією біля парламенту Греції під час протестів щодо планів уряду стосовно заходів жорсткої економії та обмежень на право працівників на страйк.

    стихійні лиха Греція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ