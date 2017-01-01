У Грузії ліквідували росіянина, якого підозрюють в організації теракту в аеропорту Стамбула

Рішенням ООН Чатаєв був визнаний терористом і внесений до списку санкцій осіб, пов'язаних з терористичними організаціями

Грузинська влада ідентифікувала одного з убитих під час нещодавньої антитерористичної операції в Тбілісі як підозрюваного в теракті в аеропорту Стамбула у червні 2016 року, повідомили в Службі державної безпеки Грузії, передає Радіо Свобода. За словами правоохоронців, убитого звали Ахмед Чатаєв, він є громадянином Російської Федерації.



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Ахмед Чатаєв

Рішенням ООН Чатаєв був визнаний терористом і внесений до списку санкцій осіб, пов'язаних з терористичними організаціями

Грузинська влада ідентифікувала одного з убитих під час нещодавньої антитерористичної операції в Тбілісі як підозрюваного в теракті в аеропорту Стамбула у червні 2016 року, повідомили в Службі державної безпеки Грузії, передає Радіо Свобода.

За словами правоохоронців, убитого звали Ахмед Чатаєв, він є громадянином Російської Федерації. Турецька влада називала його організатором вибухів в аеропорту ім. Ататюрка в Стамбулі, унаслідок чого загинули 45 людей.

Чатаєва також називають чеченським екстремістом, що відомий як один з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава».

Нагадаємо, контртерористична спецоперація в одному з районів Тбілісі тривала близько 20 годин за участі близько сотні співробітників спецпідрозділів та бронетехніки. Під час штурму загинули троє бойовиків та один спецназівець. Одного чоловіка, що виявився громадянином РФ, вдалося затримати.

Грузинська влада заявила, що встановлює, як вони потрапили на територію країни. Щодо участі у цій справі Чатаєва, він, ніби, прибув до Грузії кілька місяців тому разом із родиною після того, як відповідальність за вибух в стамбульському аеропорту Ататюрка було покладено саме на нього.

За рік до цього рішенням ООН Чатаєв був визнаний терористом і внесений до списку санкцій осіб, пов'язаних з терористичними організаціями. Того ж року за зв’язок з «Ісламською державою» його внесли і до списку санкцій США.