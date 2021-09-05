У Грузії загинув український альпініст

Тетнульд або Тетнульді – вершина в грузинському відрозі Безенгійської стіни, Головного Кавказького хребта в регіоні Верхня Сванетія, Грузія, за 2 км на південь від вершини Гестолу і кордону Російської Федерації.

Альпініст Петро Борис загинув відразу після сходження на гору Тетнульд

У Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст Петро Борис. Про це повідомила національна скаутська організація Пласт.

Петро Борис був членом куреню Сіроманці та активним учасником пластових заходів та таборів.

«Трагічна подія сталась в Грузії. Невтомний мандрівник, друг Слоник, здійснив сходження на гору Тетнульд (з грузинської – Біла гора) в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота – 4852 м. Загинув після завершення сходження», – розповіли там.

Тетнульд – вершина у відрогу Безенгійської стіни, головного Кавказького хребта в регіоні Верхня Сванетія, знаходиться за 2 км на південь від вершини Гестола і межі Росії.

Раніше, в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.

До слова, у Туреччині шукали українську туристку Яну Кривошею, яка здійснила сходження на гору Геїк Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і вочевидь після того зникла.