У Грузії загинув знаний український альпініст

Анатолій Мрачковський підкорював семитисячники

У Грузії у складі української команди загинув альпініст Анатолій Мрачковський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Людмила Дядечко.

«Прекрасна чуйна людина з великої літери, завжди життєрадісна і позитивна, яка в будь-який час готова була прийти на допомогу іншим. Я завжди захоплювалася твоєю силою духу! Світла пам'ять тобі, друже!», – ідеться у дописі.

«Не можу повірити... Дорогий мій друже, ти допоміг мені стати на ноги... Ти дуже любив гори, вони тебе не втримали... Великий жаль і смуток на душі... Бог забирає кращих! Спочивай з Богом, мій дорогий друже», – написав Андрій Марійчин.

Анатолій Мрачковський – доцент кафедри енергетичних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2019 року він побував на одній з найвищих вершин гірської системи Памір – піку Абу Алі ібн Сіни (колишній пік Леніна), на висоті 7134,3 метра.

Третя за висотою вершина колишнього Радянського Союзу розташована на території Киргистану. Для її підкорення потрібно не тільки бажання, а й щоденні виснажливі тренування, сила волі та незламний дух. Акліматизація та підйом на вершину тривав три тижні. З десяти молодих та тренованих членів інтернаціональної групи з України, Польщі та Німеччини тільки шестеро змогли подолати вершину, серед них і Анатолій Мрачковський, якому на той момент було 55 років.

Нагадаємо, наприкінці травня у Туреччині загинула українська альпіністка Яна Кривошея. Тіло її після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії. Скоріш за все вона збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Крім того, івано-франківська альпіністка Христя Мохнацька після скандалу у мережі визнала, що не піднялась на Еверест.







